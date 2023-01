Rentree Vlissingen en debuut Breskens in profkoers voor vrouwen

De volgende etappe ging een dag later van Vlissingen naar Philippine. In de eerste drie jaar van deze profkoers (gestart in 2014) was Philippine telkens een etappeplaats. In de jaren die volgden kwamen andere Zeeuws-Vlaamse plaatsen in beeld.

In 2019 was Sluis startplaats, in de laatste twee edities was Cadzand dat en dit jaar Breskens. Telkens betrof het de eerste van twee ritten op één dag en telkens lag de finish over de grens in Knokke-Heist. Dat is ook dit jaar het geval.