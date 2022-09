Renate van Huffel en Daan Salomé snel in Kreekloop Terneuzen

Vanaf de atletiekbaan nam Salomé samen met Sander van Doorn het voortouw, gevolgd door Jeroen van de Broeke, Arjen de Feijter, Jan Niek Boeije en Eric Goossen. Uiteindelijk zegevierde Salomé in een tijd van 35 minuten en 2 seconden. Van Doorn had bijna een minuut meer nodig, maar bleef Van de Broeke ruim voor. Renate van Huffel, op plaats zeven overall, noteerde een tijd van net boven de 40 minuten.

Thomas Wulffraat was de snelste op de 5 km in 17.27. Aafje van Remoortere uit Biervliet was op plaats vijf overall in 20.52 de snelste dame. De winst op de 3 km ging naar de Belg Andy Cocquyt en Anoucha Baute.