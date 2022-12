Reijnhout (18) is nu prof bij Jumbo-Visma: ‘Dit gebeurt er als je je in de kijker rijdt’

Supercross Goes is terug: ‘Ondanks dat kosten de lucht in zijn geschoten, toch van de grond gekregen’

Na drie jaar afwezigheid is het in januari weer zover, de Supercross Goes keert terug in de Zeelandhallen. Nadat het evenement door corona twee jaar niet door is kunnen gaan, komen er op 20 en 21 januari weer tal van ronkende motoren in actie. Voorzitter Erik Weug kijkt uit naar het evenement, waar hij al zo’n tien jaar aan verbonden is.

11 december