RBVM met dreamteam terug in eredivisie; ‘Er is hier rolstoelbasketbal van hoog niveau te zien’

Golfen voor mensen met een beperking? Het Inge Sportfonds maakt het mogelijk

Het Inge Sportfonds, dat een jaar geleden is opgericht om het sporten voor mensen met een beperking te ondersteunen, geeft in de eerste helft van 2023 vier evenementen subsidie. Het is, zo meldt voorzitter Corné de Koning, ‘een mooie mix geworden’.

6 december