RBVM blijft na winst tweede in eredivisie

Titelkandi­da­ten Seolto en Zaamslag krijgen het niet cadeau, KVK-coach Bert Mol lucht zijn hart

De drietrapsraket die de titelstrijd in de derde klasse M van het zaalkorfbal is, is nog altijd intact. Kampioenskandidaten KVK, Seolto en Zaamslag maakten zaterdag allen geen fout. Maar niet voor ieder van deze ploegen ging het even makkelijk in de tiende speelronde.