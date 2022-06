Rasenberg troeft drie Zeeuwse medevluchters af in Sint Jansteen

De jonge Brabander Martijn Rasenberg verraste in de eindsprint zijn drie Zeeuwse medevluchters Eloy Raas, Rowdy Reunis en Peter Vette en boekte zijn eerste zege van het seizoen. Met Rasenberg kreeg de koers in Sint-Jansteen overigens toch een winnaar met een piepklein Zeeuws tintje. De 20-jarige renner uit Terheijden trainde als jeugdrenner bij wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen en sprak na afloop over een perfecte opleiding, die eigenlijk niet beter had kunnen zijn. Rasenberg zat al vroeg in de wedstrijd met Raas, Reunis en Vette in een ontsnapping. Het viertal bouwde de voorsprong snel uit tot meer dan dertig seconden en bouwde die marge daarna gestaag uit.