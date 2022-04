Rapide neemt revanche, Goes geeft ruime voorsprong weg en Olympia krijgt te weinig

Wielerwe­reld leeft mee met Milan Vader; rondearts zag nog nooit zo'n ernstig ongeluk

BILBAO - In de wieler- en mountainbikewereld wordt al dagen meegeleefd met Milan Vader, die met ernstige verwondingen in het ziekenhuis van Bilbao ligt. De 26-jarige Middelburger is daar vrijdag opgenomen na een zware val in de Ronde van Baskenland.

14:26