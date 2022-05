Rapide houdt knap stand tegen koploper, Olympia's mannen kunnen vrouwen niet volgen

Bij de vrouwen boekte Olympia een monsterscore tegen Zevenbergen. Dat team werd met een 9-0-nederlaag huiswaarts gestuurd. Het mannenteam van Olympia nam daar geen voorbeeld aan. Dat team verloor met 1-7 van Zevenbergen.

Vrouwen, derde klasse B

Rapide-Noordwijk 1-1: Noordwijk ligt Rapide wel. Uit beide ontmoetingen behaalde de Hulster formatie vier punten. Dit duel werd gekenmerkt door een zeer hoog tempo. Dat ging wel ten kostte van de balcirculatie en leverde dus veel balverlies op. Mede daardoor was er sprake van een ietwat chaotisch wedstrijdbeeld. Qua veldverhouding gaven de teams elkaar weinig toe. Alleen in de slotfase moest Rapide wel alle zeilen bijzetten om het gelijkspel veilig te stellen. Na zo’n twintig minuten nam de thuisploeg de leiding via een strafbal van Sam Bartz. Nog voor het tweede kwart verstreken was kwam Noordwijk langszij. In het derde kwart was Rapide wel iets beter dan de bezoeksters, maar veel doelgevaar leverde dat niet op. Inde slotfase nam de druk van Noordwijk toe. Het veldoverwicht was wel groot, maar leverde nauwelijks doelkansen op.

Vierde klasse F

Olympia-Zevenbergen 9-0: Olympia speelde niet eens zoveel beter dan voorgaande wedstrijden. Maar door de snelle voorsprong van 2-0 had het direct de juiste drive en scherpte te pakken. In het eerste kwart opende Cato van Tiel de score. Niet veel later liet Marilène Rijnhout 2-0 noteren. De toon was gezet en nog voor de rust stond het 4-0 door twee treffers van opnieuw Cato van Tiel. In de tweede helft ging de thuisploeg lustig verder en liep uit naar 9-0 via treffers van Liselotte Zwaga (5-0), Cato van Tiel (6-0 en 9-0), Birgit van der Zee (7-0), en Marilène Rijnhout (8-0).

Mannen, vierde klasse D

Olympia-Zevenbergen 1-7: In het eerste kwart hield Olympia de schade beperkt tot 0-1, maar in het tweede kwart tekende (0-3) het verlies zich al af. Bij 0-4 scoorde Maurits Bun nog wel tegen en kreeg Olympia zelfs kansen om de stand een milder aanzicht te geven. De overtuiging ontbrak echter in de afwerking. In het laatste kwart was een met slechts één wissel spelend Olympia fysiek leeg en kon Zevenbergen nog naar 1-7 uitlopen.