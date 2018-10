Quick Step zegt af voor Tacx Pro Classic, organisatie in mineur

VideoVLISSINGEN - ProTour-ploeg Quick Step doet toch niet mee aan de Tacx Pro Classic, de wielerwedstrijd die zaterdag in Zeeland wordt gehouden. Deze profkoers start in Middelburg en finisht na 200 kilometer op Neeltje Jans.

Lotto-Soudal, Education First en LottoNL-Jumbo, dat vorig jaar met Tim Roosen de winnaar leverde, komen wel naar Zeeland. Aanvankelijk stond ook Quick Step als vierde ProTour-formatie op de startlijst, maar de Belgische formatie laat verstek gaan.

,,Dat is een grote teleurstelling voor ons”, laat Kees Bal, de voorzitter van het organisatiecomité, weten. ,,De ploeg heeft met de Ronde van Turkije en de Hammer Series verplichtingen in de ProTour en wij zijn daar de dupe van. Ze hebben niet genoeg renners om ook nog naar ons te komen. We hebben de UCI daar ook van op de hoogte gesteld.”

Net als in 2017 zal de finish van de Tacx Pro Classic op Neeltje Jans zijn. © photo: Cor Vos

De Tacx Pro Classic had juist mooie sier willen maken met de deelname van vier ProTour-teams. Een internationaal jurylid komt zaterdag kijken of de Zeeuwse wedstrijd de stap kan maken van een UCI 1.1-wedstrijd naar 1.HC. Daarbij zijn meer punten te verdienen voor de wereldranglijst en is het prijzengeld hoger. Bal: ,,In 1.HC-wedstrijden moeten vier ProTour-formaties rijden. Daar wilden we nu al op vooruit lopen. Het is jammer dat dat op deze manier niet lukt.”

Ondanks het ontbreken van Quick Step heeft de Tacx Pro Classic een fraaie deelnemerslijst. Nacer Bouhanni, de Fransman van Cofidis, is de grote favoriet. Hij won eerder in het jaar etappes in de Tour de France en de Vuelta.