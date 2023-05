Punt van Berry Dallinga blijkt goud waard voor driebanders

Peter de Backer verloor na veel strijd van oud-profvoetballer Anno de Kleine met 33-40 in 27 beurten. Berry Dallinga vocht op de andere tafel een gelijk opgaand gevecht uit met Johan Roijers. Dat uiteindelijk in een gelijkspel eindigde. Opmerkelijk was het slot van de partij. Roijers ging met een serie van vier als eerste door de finish, maar Dallinga had met nog vier caramboles te gaan de nabeurt en maakte daarin de nog ontbrekende vier punten, 40-40 in 41. ,,Het was een kleine bijdrage van mij, maar wel één waar ik erg blij mee ben”, aldus de teamcaptain.

Na de thee kwam het gouden duo van de thuisploeg in de arena, Jean Paul de Bruijn en Steven van Acker. Zij deden wat zij de laatste tijd al zo vaak deden. Winnen als het er op aankomt. Dat was nu dus ook het geval. De Bruijn nam het op tegen oud-teamgenoot bij Dallinga en oud-collega bij de Koreaanse profbond PBA Eddy Leppens. Een spannend duel volgde, één die De Bruijn in de slotfase in zijn voordeel wist te beslissen: 40-34 in 29.

Geen houden meer aan

Steven van Acker moest het opnemen tegen Bart Ceulemans, kleinzoon van de Belgische biljartlegende Raymond. Bij die partij was alleen in de beginfase sprake van een echte strijd. Toen Van Acker eenmaal was warmgedraaid, was er geen houden meer aan. Met 40-23 in 20 beurten was het pleit beslecht en bleven de punten in Sluiskil.