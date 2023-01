Provoost moet eerste nederlaag slikken op NK dammen

Teams Stevo hebben langste adem in vijfset­ters; ‘De vierde van het seizoen en wéér gewonnen’

Beide volleybalteams van Stevo zijn met winst de winterstop ingegaan. De mannen wonnen in Urmond in een vijfsetter en mogen zich in de derde divisie B herfstkampioen noemen. De vrouwen van Stevo sloten in Barendrecht CVV Spirit met 2-3. De volleybalsters van Forza verloren thuis met 1-3 van titelkandidaat WHV.

18 december