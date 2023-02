Proef van amazone De Frel leek wel computergestuurd

Onbekend jonkie Carsten Kok vestigt zijn naam in Grevelin­gen­cross, Mullaert laat Ton achter zich

In de laatste aflevering van de Koolesport Crosscompetitie, de Grevelingencross, was het Carsten Kok (17) van het Zuid-Hollandse Fortius die het hele veld op een hoopje liep. Bij de vrouwen ging de zege naar een zenuwachtige Marieke Mullaert, die meteen overall de crosscompetitie op haar naam schreef. Martijn de Kok had na vijf wedstrijden al voldoende punten verzameld voor de eindzege bij de mannen en kwam door een blessure niet aan de start.