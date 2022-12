Primeur voor Dinja van Liere tijdens wereldbeker in Mechelen

TMZ blaast ook Smokkelron­de in Aardenburg nieuw leven in

De Zeeuwse wielerorganisatie TMZ heeft er een handje van om voormalige klassiekers nieuw leven in te blazen. Na 39 jaar afwezigheid keert de Smokkelronde in Aardenburg terug op de kalender. Vorig jaar blies TMZ de Kaperprijs in Heinkenszand nieuw 66 jaar leven in.

27 december