Primeur Van Anrooij: voor het eerst op podium World Cup

In het prille veldritseizoen beleefde Shirin van Anrooij zondag meteen al een primeur: voor het eerst in haar carrière finishte de twintigjarige Kapelse in de top drie bij een World Cup. Aan het einde kon ze nét niet mee met Fem van Empel, die haar vierde wereldbekerkoers op rij won, en Puck Pieterse.

De Zeeuwse reed op het terrein in Maasmechelen ijzersterk. In het natuurgebied met monumenten van de vroegere mijnbouw zat ze vanaf de start alert voorin. Het initiatief lag aanvankelijk bij Van Empel en Pieterse, maar ze bleef aangehaakt. En in de vierde ronde nam ze brutaal de leiding en zette ze haar leeftijdsgenoten op een paar seconden achterstand.

Het beste wereldbekerresultaat van Van Anrooij tot zondag was haar vierde plek in Koksijde, in november 2021. In Maasmechelen liet ze in haar derde cross van deze winter zien al vroeg in vorm te zijn. Ze oogde krachtig, maakte geen fouten en daagde Van Empel en Pieterse voortdurend uit. Dat belooft veel voor het EK onder 23 jaar van volgende week in Namen. Daarbij komen ze elkaar wederom tegen.

In de slotronde werd Van Anrooij na een versnelling van de andere twee op een klein gaatje gezet. Dat kon ze niet meer dichtrijden. ,,Ik voel dat ik steeds sterker wordt", zei de Kapelse renster bij de Belgische zender Sporza. ,,In Tabor kon ik vorige week nog mee met de kopgroep van acht, vandaag zat ik bij de kopgroep van drie. Ik ben eigenlijk net weer begonnen met crossen. Afgelopen woensdag was pas mijn eerste training met de ploeg.”

Tijdens de koers kreeg Van Anrooij wel het idee dat ze kon winnen. ,,Ook al had ik veel kopwerk gedaan, er was volgens mij wel iets mogelijk. In de slotronde waren Fem en Puck alleen net iets sluwer dan ik. Maar ik denk dat ik daar dit seizoen wel in kan groeien.”

Senna Remijn

Senna Remijn eindigde bij zijn tweede wereldbekerwedstrijd meteen in de top 10 bij de junioren. Een week na zijn 45ste plaats in Tabor - na een vroege val en materiaalpech - kwam de coureur uit Wolphaartsdijk goed voor de dag in Maasmechelen. Hij was de eerste zestienjarige aan de meet, na vijf zeventienjarigen. Het verschil met de winnaar was slechts 57 tellen.