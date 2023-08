Prijzen winnen is prachtig, maar bij turnfamilie Verkerke draait het allemaal om plezier

Thuis in de tuin stond al een trampoline. Daar ergens begon bij Milou en Babette Verkerke de fascinatie voor sport en bewegen. Aan tafel ging het ook altijd over turnen en later over acrogym. Vader Kees Verkerke, zelf ooit een Zeeuwse topper in de atletiek en ondertussen alweer ruim twintig jaar voorzitter van turn- en gymnastiekvereniging GV Delta Sport in Zierikzee, is trots op wat zijn meiden hebben bereikt. Zowel Milou als Babette zijn in hun categorie nationaal kampioen acrogym. ,,Doorzettingsvermogen en discipline zitten bij ons in de genen.’’