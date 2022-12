Powerhouse uit ‘s-Heer Hendrikskinderen speelt American football in Michigan

LEESTIPWat wist Joes van den Hoek uit ‘s-Heer Hendrikskinderen van American football toen hij ervoor koos om in de zomer in Michigan te gaan studeren? ,,Alleen dat het bestond’’, zegt hij met een brutale grijns. Na een spoedcursus draaide de 17-jarige Van den Hoek dit najaar als enige buitenlandse speler ‘gewoon’ fulltime mee in zijn highschool-team.

Joes van den Hoek heeft net twee dagen met try-outs achter de rug. ,,Voor basketbal’’, zegt hij. ,,Ik heb geprobeerd om ook daar bij het team van mijn highschool te komen. Maar het niveau was zo intens hoog. Onze highschool is als vierde gerankt in de staat en ik moest het opnemen tegen gasten die hun hele leven al basketballen. Het was een mooie ervaring, maar iets te hoog gegrepen.’’

Quote Het American football heeft mijn leven wel verrijkt Joes van den Hoek

Met zijn 1.96 meter in de hoogte en ijzersterke postuur in de breedte had Van den Hoek onverwacht zomaar een nuttige guard kunnen zijn. Net zoals hij drie maanden eerder in het football-team zomaar onverwacht een tight end werd. Niet dat hij zelf ooit van die term had gehoord, maar hij werd het wel dankzij twee klasgenoten. Zij zagen die kast van een knul uit ‘the Netherlands’ en polsten hem voor de Northview Wildcats.

,,Ik wist echt niks van de sport af. In Nederland heb ik gehockeyd en de laatste jaren gerugbyd bij Tovaal, maar van American football wist ik zo goed als niks. Ik heb zo veel moeten leren over de spelregels, posities en tactieken. Soms duizelde het mee, want het was behoorlijk intensief. De voorbereiding was al bezig toen ik in de zomer in Michigan kwam; dat maakte het nog moeilijker.’’

Volledig scherm Joes van den Hoek (nummer 75) met zijn teamgenoten van de Northview Wildcats. © Northview High School