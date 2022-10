Portugese parel is in Arnemuiden weer verliefd geworden op het spelletje

Hij voelt zich helemaal thuis in Arnemuiden en heeft het plezier in tafeltennis hervonden. Emanuel Martins Ferreira (23) heeft nog geen seconde spijt gehad van zijn overstap naar het dit seizoen in de tweede divisie debuterende TTV Arnemuiden. Zijn onlangs behaalde Nederlandse titel voor spelers met een B-licentie was voor hem de bevestiging dat hij op de goede weg is. Aan de horizon lonkt ook nog eens deelname aan de Paralympics, in Parijs 2024 en anders vier jaar later in Los Angeles. ,,Het balletje rolt voor mij weer de goede kant op.’’