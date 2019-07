Podiumplaats Van de Ven ondanks kapotte knie, operatie volgt waarschijnlijk

LOKET - Nancy van der Ven moet zich langzamerhand gaan neerleggen bij de suprematie van Courtney Duncan, haar Nieuw-Zeelandse concurrente in de strijd om de wereldtitel. De Vlissingse motorcrossster zag tijdens de Grand Prix van Loket (Tsjechië) haar achterstand oplopen tot 14 punten. Zelf noemde ze haar raceweekend ,,de meest dramatische ooit” vanwege de knieblessure waarmee ze worstelde en de vele motorpech.

Van der Ven aast al jaren op de titel, maar vooralsnog is ze dit jaar niet opgewassen tegen Duncan. Die Kawasaki-rijdster won in Loket beide manches met enorm verschil. Van der Ven, die enkele jaren geleden op het Tsjechische circuit haar eerste GP won, moest genoegen met een tweede en een vierde plaats, waarmee ze gezien de omstandigheden nog best tevreden was. Ze werd daarmee derde in het dagklassement.

Het ‘drama’ begon zaterdagochtend tijdens de vrije training. De motor waarop ze begon, ging vrij snel stuk. Ze rende vervolgens naar de pitstraat voor een nieuwe Yamaha, om toch nog een stukje te kunnen trainen. Maar ook daarmee ging het mis: ze crashte al na anderhalve ronde, waarbij ze zich verwondde aan onder meer haar elleboog én de motor opnieuw stuk ging. ,,Tussen de vrije training en de tijdstraining door heeft mijn team van twee motoren één gemaakt, zodat ik toch nog kon starten", vertelde Van de Ven.

Eenmaal in de eerste manche van zaterdagmiddag blesseerde ze zich tot overmaat van ramp aan haar knie. Ze voelde dat tijdens een sprong een stukje bot afbrak, waardoor haar knie op slot ging en ze veel pijn ondervond. Ze kon minder vaart maken en raakte nog bijna haar tweede plaats kwijt. ,,Toen ik zondagochtend opstond, was mijn knie nog slechter dan zaterdag. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik lag vroeg in de tweede manche wel tweede, maar op een gegeven moment ging mijn rem kapot. Dat ik toch nog op het podium sta, maakt het weekend nog een beetje goed.”

Haar vader Giel probeerde haar zondag nog over te halen niet te starten. ,,Ik zag dat ze op de ochtend van de tweede manche zo veel pijn had, dat ik vond dat ze niet het risico moest nemen", zei hij. ,,Het was haar beslissing om toch te starten. Ze wilde koste wat het kost WK-punten pakken. Achteraf hebben we allemaal een buiging gemaakt omdat ze nog gewoon als vierde was gefinisht.”

Giel verwacht dat Nancy komende week in België onder het mes gaat voor haar knie. De volgende GP is al over drie weken in Italië. Daarna volgt er ook nog één in Turkije.

Stand om wereldtitel:

1. Courtney Duncan (NZl) 139

2. Nancy van de Ven (Ned) 125