Ploegleider Nys over Van Anrooij: ‘Ze begint stelselmatig de juiste keuzes te maken’

Telenet Baloise Lions is de nieuwe, Belgische veldritploeg van de achttienjarige Kapelse. Nys is nu haar ploegleider. De ploegpresentatie is dit jaar niet in een zaaltje gehouden, maar staat sinds woensdag als fraai filmpje op internet. De stafleden en alle coureurs, onder wie ook Lucinda Brand, Ellen van Loy, Toon Aerts en Thibau Nys, worden daarin geïnterviewd.

,,Ik vind het een heel verstandige keuze om multifunctioneel te zijn. Om heel veel verschillende sporten uit te oefenen op jonge leeftijd. Dat maakt haar veelzijdig”, zegt Nys over Van Anrooij, die in het verleden ook nog veel prijzen pakte binnen de atletiek en in de triatlon- en duatlonwereld. Nu fietst ze alleen nog, op de weg en in het veld. De Belg verwacht dat Van Anrooij daarvan gaat profiteren in de komende seizoenen.

Beloftes

De Zeeuwse werd in de vorige winter al wereldkampioene bij de juniores. Nu stapt ze over naar de beloftes. ,,Bij kampioenschappen rijd ik dus tegen rensters van andere leeftijden”, zegt Van Anrooij. ,,Maar voor de rest verandert er niet veel voor mij: in de overige crossen zit ik gewoon tussen de elite-vrouwen.”

Zaterdag is in Lokeren haar eerste optreden. Bij de Rapencross zijn meteen alle ogen op de Zeeuwse gericht. Als de nummer 18 (!) van de wereld zit ze ‘gewoon’ bij de podiumkandidaten. Maar Van Anrooij tempert de verwachtingen enigszins: ,,Ik wil natuurlijk wat iedereen wil: aan het begin van het seizoen meteen goed zijn. Maar ik merk dat ik richting het einde van de winter sterker word en dat mijn techniek ook echt verbetert.”

Publiek is niet welkom in Lokeren. De Belgische zender VTM doet wel vanaf 16.15 uur live verslag.