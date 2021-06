Pleijte en Luitwieler hebben nog vier maanden om helemaal pijnvrij te zijn bij Kustmarathon

Het leven van Elisabeth Willeboord­se is nu één lange zoektocht

28 mei MIDDELBURG - Elisabeth Willeboordse heeft twaalf enerverende maanden achter de rug, door corona. Ze heeft twee knopen doorgehakt: de oud-topjudoka ging weer in de zorg werken en verhuisde van Rotterdam terug naar Middelburg. Maar ze is er nog altijd niet uit wat ze echt wil, vertelt ze in de vierde aflevering van de PZC-podcast De Zeeuwse Selectie. ,,Ik vind alles leuk, maar niets héél leuk.”