Pitcher Dorian Lippens (19) uit Terneuzen gaat in Texas werpen en ‘impact maken’

Wouter de Vries tweede in Koning van Spanje

GULPEN - Duuratleet Wouter de Vries (41) uit Zierikzee is zaterdag in een 80 kilometer lange trail in Limburg, de Koning van Spanje, tweede geworden. Hij finishte in 8.18.54 uur. Hij had met zijn tijd een achterstand van 12 minuten op de winnaar, Wouter Berghuijs uit Weesp.

15 mei