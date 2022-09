Piloot uit Westkapelle wil laagvliegen in Kustmarathon

Huibregtse traint wel nagenoeg elke dag, waar op de wereld hij ook zit. In zijn koffer heeft hij standaard loopschoenen zitten. Of de co-piloot van vrachtmaatschappij Cargolux nu in Hong Kong, Singapore of LA landt, hij zoekt altijd een plek om tussen de vluchten door kilometers te kunnen maken. ,,Meestal lukt dat ook wel”, geeft hij aan. ,,In New York ga je natuurlijk naar Central Park, in Alaska loop je bij het hotel zo de bossen in en in Chicago heb je Lake Michigan om langs te rennen. Maar als het ergens bloedheet is, zoals in Dubai in de zomer, zoek ik een fitnessruimte met een loopband op.”