Pijnlijke achillespees weerhoudt Tim Pleijte niet van winst in Gaperloop

Noor Dekker had kennelijk weinig geleden van haar deelname aan het WK duathlon in Roemenië en won ruimschoots bij de vrouwen, op de negende plaats overall.

Noor Dekker was een klasse apart bij de vrouwen in 37 minuten en 20 seconden en moest vijf minuten wachten voor Durby Meijboom in 43:45 op de tweede plaats bij de vrouwen en eerste in de categorie D40. Esther Noteboom uit Heinkenszand maakte het overall ereschavot vol in 45:29.