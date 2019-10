Piet Schop uit Goes rondt na 7 jaar zijn levenswerk over de Scheldebeker af

column barry van der hooft Huwelijk

0:01 Dat Ruud Pennings deze zomer bij Goes aan de slag ging als trainer, was vanuit zijn oogpunt logisch. De Vlissinger heeft nooit onder stoelen of banken gestoken in de derde of zelfs tweede divisie actief te willen zijn en na twee seizoenen bij Halsteren was dit een uitgelezen mogelijkheid. Binnen de Zeeuwse voetbalwereld waren er wel veel twijfels. Want na de jonge, vernieuwende en ontzettend ambitieuze Rogier Veenstra (32), was de overgang naar de gelouterde Pennings (nu 58) best groot. Dan hebben we het toch over een andere generatie, ook op trainersgebied.