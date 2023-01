Pico de Jager werd Zeeuws kampioen Zwift dankzij pasgeboren dochter

De Jager is geboren en getogen in Wolphaartsdijk. Op zijn negentiende ruilde hij zijn dorp in voor Delft, waar hij ging studeren. Daarna is de fietser om te wonen niet meer teruggekeerd naar het Zeeuwse. ,,Ik heb nog een tijdje in Duitsland, Spanje en Zuid-Afrika gewoond,” vertelt De Jager. ,,Nu woon ik net onder Amsterdam in Abcoude. Ik voel me nog steeds een echte Zeeuw. Het is dan ook heerlijk om er te komen. Toen ik wegging uit de provincie besefte ik pas hoe mooi het eigenlijk was en nog steeds is in Zeeland. Die duinen, de omgeving, de rust. Het is schitterend. Ik kom altijd graag terug om een rondje te fietsen.”