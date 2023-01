Peter de Bree overtreft zichzelf, zilver op NK ankerkader 47/2

Adwin Hoondert beleeft perfecte dag in Dakar Rally

,,Een perfecte dag”, noemde Adwin Hoondert uit Hoedekenskerke de zevende etappe van de Dakar Rally 2023. ,,Zolang we in het licht kunnen rijden, is er geen centje pijn en niks aan de hand.” En dat lukte deze keer, een uur voor het donker werd zelfs. Dat leverde Hoondert zowaar de twaalfde tijd op. ,,Dan zie je wat we werkelijk kunnen.”

7 januari