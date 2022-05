Peter beklimt Alpe d’Huez met zijn drie zoons en haalt 23.000 euro

Cato van Tiel maakte vijf treffers voor Olympia, maar toch wint tegenstan­der Walcheren

VLISSINGEN - De hockeysters van Walcheren wonnen zondag een knotsgekke derby van Olympia met 6-5. Cato van Tiel scoorde in dat duel alle Olympia-treffers. Een vol overgave verdedigend Goes moest in dezelfde vierde klasse buigen voor Prinsenbeek. In de derde klasse verloor Rapide met 4-2 van HDS.

