Pete(r) Schoolkate begon in Oostkapelle en stunt nu met zoon Tristan op Wimbledon

Het is een prachtige woensdag op de All England Lawn Tennis and Croquet Club, waar achtereenvolgens Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer in actie komen in de kwartfinales. Terwijl de nummer één van de wereld zich gedecideerd ontdoet van de taaie Belg David Goffin staat vlak achter het centercourt, op baan 8, Tristan Schoolkate in zijn derde-rondepartij te zwoegen tegen de Tsjech Dalibor Svrcina. Het blijkt het eindstation voor de 18-jarige Australiër, maar hij heeft deze week al veel meer bereikt dan vooraf van hem verwacht mocht worden.