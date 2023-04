Peesontsteking houdt Antwan Tolhoek uit koers: ‘Zelfs een wandeling naar de bakker is verboden’

Normaliter had hij dinsdag de proloog van de Ronde van Romandië gereden, maar voor Antwan Tolhoek verloopt dit wielerseizoen tot dusverre in mineur. Een peesontsteking in de rechterknie houdt hem op de bank thuis. ,,Zelfs een wandeling naar de bakker is verboden’’, vertelt de renner uit Yerseke. ,,Ik moet volledige rust houden.’’

Het is allemaal het gevolg van een valpartij in de eerste etappe van de UAE Tour op 20 februari van dit jaar. De renner van Trek-Segafredo verbeet de pijn, maar had daarna nog zoveel last van zijn verwondingen aan de knie dat hij besloot om voor de zesde rit niet meer op de fiets te stappen. Begin april dacht Tolhoek vervolgens volledig hersteld te zijn en ging hij met de ploeg op trainingskamp naar de Sierra Nevada, als voorbereiding op de Ronde van Romandië en mogelijk ook de Ronde van Italië.

Patellapees

,,Maar de ontsteking kwam weer terug en mijn knie was ook opgezwollen’’, vertelt Tolhoek. ,,De patellapees is ontstoken. Ik laat me hiervoor behandelen en moet volledig rust nemen. Het is een zeurende pijn, waar ik nog best doorheen zou kunnen trappen, maar dat is niet de oplossing. Dan wordt het op den duur alleen maar erger. Met een extra week rust is de hoop nu dat het over gaat en dat ik dan dit weekend weer kan beginnen met trainen. Als dat niet lukt, bestaat de kans dat ik onder het mes moet, maar daar moet ik niet aan denken.’’

Sinds zijn overgang van Jumbo-Visma naar Trek-Segafredo in 2022 zit het de renner uit Yerseke niet mee. Vorig seizoen liep hij bij een valpartij in de Ronde van Polen drie gebroken ribben en een breuk in zijn schouder op. ,,Dat hoort bij het wielrennen’’, meent Tolhoek. ,,Natuurlijk is het gewoon klote, maar ik kan er weinig aan doen. Ik moet berusten in mijn lot. Voor die breuken stond twee maanden en zat ik na vijf weken alweer op de fiets. Bij zo’n peesontsteking is het moeilijker om te zeggen wanneer je hersteld bent. In mijn hele profcarrière heb ik in elk geval nog nooit zo lang niet kunnen fietsen.’’

Tolhoek durft nog niet te zeggen wanneer hij zijn rentree in een wedstrijd kan maken. ,,Ik zou in mei meedoen aan de Ronde van Noorwegen, maar dat komt te vroeg, denk ik. Bovendien is de ploeg ook voorzichtig met me. Ik hoop in juni de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland te kunnen rijden, zodat ik uiteindelijk in de Vuelta kan starten. Daarvoor sta ik opgesteld en die voorbereiding heb ik ook wel nodig om te kunnen zien waar ik sta.’’

Verjaardag

,,Het kan ook snel gaan hè. In 2018 had ik ook een ontsteking aan de pees in mijn knie. Daar heb ik toen ook best lang mee gesukkeld, maar eenmaal over was ik snel vertrokken. Elke keer als ik een blessure had, kon ik daarna toch nog goede dingen laten zien. Zo sta ik er nu ook in.’’

Komende zaterdag wordt Tolhoek 29 jaar. ,,Ik hoop dan twee dingen te vieren’’, zegt hij. ,,Mijn verjaardag natuurlijk én het feit dat ik dan weer mag gaan trainen.’’