Pattinama-Kerkhove verliest finale Roehampton

De dertigjarige Zierikzeese, die in de voorstad van Londen als eerste geplaatst was, kon voor de tiende keer in haar carrière een toernooi winnen. Het verschil met Lao was niet zo groot, maar Pattinama-Kerkhove overtuigde minder dan in onder meer haar halve finale van vrijdag. Liefst vijf keer leverde ze haar opslag in.