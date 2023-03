Pattinama-Kerkhove verliest finale Praag; nog geen tiende ITF-titel

Oemoemenoe doet goede zaken, Tovaal een stuk minder

In de Plate poule van de eerste klasse deden de rugbyers van Oemoemenoe goede zaken door URC op eigen veld met 15-31 te verslaan. Op sportpark Het Schenge in Goes leek Tovaal lang op weg naar een cruciale zege tegen concurrent Delft, maar in de slotfase gaven de Goesenaren de overwinning uit handen: 29-34.