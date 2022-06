Pattinama-Kerkhove verliest eerste partij op gras

De nummer 137 van de wereld had de Belgische Alison Van Uytvanck geloot, die zestigste staat en de tweede plek bezet op de plaatsingslijst. De setstanden waren 6-3 en 6-4.

Pattinama-Kerkhove blijft nog wel in de Engelse plaats. Later in de week dubbelt ze met de Belgische Yanina Wickmayer.