Pattinama-Kerkhove strandt in het zicht van de haven; geen Wimbledon

Opmerkelijk is dat de twee vorige maand ook al tegenover elkaar stonden in de kwalificaties van Roland Garros. Op het gravel in Parijs maakte McHale, die wel beduidend lager staat op de wereldranglijst, korte metten met de Zeeuwse: 6-3 6-2. Op het gras in Londen waren de verschillen heel klein: 7-6 (3) 7-5.