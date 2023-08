Pattinama-Kerkhove staat drie games af op weg naar kwartfinale

Martijn de Kok klasse apart tijdens tweede zege Zomerlopen

Tussen de muziektent en D’ Ouwe Schole gingen er dinsdag ruim 200 atleten van start om er op de Wallen rond Retranchement een leuke wedstrijd van te maken. Martijn de Kok liet er geen twijfel over bestaan dat hij de snelste was van het startveld en pakte daarmee zijn tweede overwinning in de Sinkegroep Zomerlopen.