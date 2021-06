Pattinama-Kerkhove overleeft matchpoints en kwalificeert zich voor Wimbledon

Pattinama-Kerkhove wist zich in haar enkelspelcarrière twee keer eerder voor het hoofdtoernooi van een Grand Slam-toernooi te plaatsen. In 2017 maakte ze haar Grand Slam-debuut in New York op de US Open en op de laatst gespeelde editie van Wimbledon (2019) reikte ze eveneens tot het hoofdtoernooi. Beide keren was de eerste ronde tevens haar eindstation. Vrijdag is de loting voor het hoofdtoernooi, dat komende maandag van start gaat.