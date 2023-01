Pattinama-Kerkhove nu tegen favoriet voor plaats in finale

Vleugel mikt op een vlekkeloze strandrace in Renesse

Amateurwielrenner Ramon Vleugel (32) uit Goes doet in 2023 op de weg bij de Zeeuwse RTC Theo Middelkamp een stapje terug, maar richt zich des te meer op racen op gravel en strand. Zondag rijdt hij mee in de KNWU Mountainbike strandrace Renesse. ,,Ik ga zeker voor de eerste twintig.”

12 januari