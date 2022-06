Pattinama-Kerkhove naar tweede ronde Wimbledon (en daar wacht de nummer één van de wereld)

LONDEN - Toen Lesley Pattinama-Kerkhove dinsdagochtend opstond, zat de Zierikzeese nog in de wachtkamer. Rond het middaguur bleek ineens dat ze als lucky loser toch mocht meedoen aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. En zo’n drie uur later stond ze voor de tweede keer in haar carrière in de tweede ronde. Daarin mag ze het opnemen tegen de Poolse nummer één van de wereld, Iga Swiatek.

Lesley Pattinama-Kerkhove (30) strandde vorige week in de derde ronde van het kwalificatietoernooi, waardoor Arantxa Rus de enige Nederlandse in het hoofdschema leek te worden. Het aparte is nu dat Rus al uitgeschakeld is en de Zeeuwse juist in de tweede ronde staat… Zij nam last minute de plek in van de geblesseerde, Montenegrijnse Danka Kovinic en werkte zich langs de Britse Sonay Kartal.

Meteen werd er in Londen gesproken van een ‘golden ticket’ voor de Zeeuwse voor de tweede ronde. Met Kartal trof ze namelijk een speelster die met een wildcard toegelaten was en die bijna 90 plekken lager staat op de wereldranglijst.

Maar zo simpel had ze het niet. De tien jaar jongere Kartal was eerder dit jaar al tweemaal te sterk voor Pattinama-Kerkhove en dinsdagmiddag opende ze ook met zes punten op rij. Daarna kwam de geroutineerde Zeeuwse, die wel veel slordigheidjes in haar spel had, terug. Ze pakte de eerste set na een 1-3-achterstand met 6-4.

In de tweede set was Kartal ook duidelijk beter. Die ging met 6-3 naar de thuisspeelster. Maar in de derde set was Pattinama-Kerkhove los: binnen korte tijd haalde ze de set met 6-1 binnen.

Het is de derde keer dat Pattinama-Kerkhove in het hoofdtoernooi van Wimbledon staat. In 2021 haalde ze ook de tweede ronde. Toen werd ze in de tweede ronde gestopt door de Spaanse Garbine Muguruza.