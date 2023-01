Pattinama-Kerkhove mag zich opmaken voor Nederlands onderonsje in Engeland

Dallinga onvoorbe­reid naar NK: ‘Van trainen kwam niks, want de tafels stonden in de kelders’

Zaterdag en zondag wordt in biljartzaal De Eekhoorn in Oosterhout het Nederlands Kampioenschap driebanden groot van de hoofdklasse gehouden. Dit is welbeschouwd het op twee na hoogste niveau in het driebanden op de matchtafel.

19 januari