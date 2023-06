Pattinama-Kerkhove loot Australische in Rosmalen (en er liggen kansen)

Pattinama-Kerkhove is met een wildcard toegelaten en staat nu voor de tweede keer in het hoofdtoernooi in Rosmalen. Ze is de nummer 210 op de ranking, waar Birrell op plaats 110 staat. De 25-jarige speelster van Down Under heeft evenwel weinig ervaring op gras en mogelijk liggen daar de kansen voor de zes jaar oudere Zierikzeese.