Pattinama-Kerkhove laat voorsprong uit vingers glippen en is meteen al klaar op Wimbledon

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties van Wimbledon. Op het gras in Londen liet de 31-jarige Zierikzeese dinsdag de partij tegen de Amerikaanse Kayla Day uit haar handen glippen.