Pattinama-Kerkhove kan in de Bronx revanche nemen

Schaken biedt ontspan­ning, maar de oorlog laat Ponomariov ook in Vlissingen niet los

VLISSINGEN - Ruslan Ponomariov (38) is de grote naam bij het 24ste HZ schaaktoernooi, dat deze week in Vlissingen wordt gespeeld. Hij was van 2002 tot 2004 wereldkampioen bij de Fide, één van de twee bonden die toen nog een titelstrijd hadden. Het bezig zijn met de sport biedt hem ontspanning, maar de oorlog in zijn thuisland laat hem niet los. ,,Het is verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurt.”

9 augustus