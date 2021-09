Pattinama-Kerkhove in finale WTA-toernooi

Dubbele mancheover­win­ning Steketee bij weerzien in Wemeldinge

13 september WEMELDINGE – Voor het eerst was er zaterdag weer een clubcross op het circuit aan de Oude Polderweg in Wemeldinge. Door corona was het lange tijd niet mogelijk om een wedstrijd te organiseren. Onder strikte voorwaarden kon er nu worden verreden. Er moest vooraf worden ingeschreven en het publiek moest zitten. Al snel na de inschrijving was het maximale aantal deelnemers bereikt.