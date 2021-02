Pattinama-Kerkhove grijpt 26ste titel in haar carrière

Junioren Driedaagse verplaatst, maar organisa­tie toont ambitie met promotie­wens

6 februari AXEL - De SPIE Internationale Junioren Driedaagse kan niet op de oorspronkelijke datum kunnen doorgaan. De Zeeuwse wielerwedstrijd stond in het weekend van 21 tot en met 23 mei op de kalender, maar het coronavirus gooit opnieuw roet in het eten. ,,In tegenstelling tot vorig jaar hopen we later in het seizoen de wedstrijd alsnog te kunnen organiseren. Meer specifiek, het weekend van 8 tot en met 10 oktober‘’, aldus wedstrijdvoorzitter Bram Cambier.