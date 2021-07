Pattinama-Kerkhove en Bertens in drie sets onderuit op Wimbledon

Shirin van Anrooij subliem, maar komt nét tekort voor medaille op NK voor vrouwen

19 juni WIJSTER – Shirin van Anrooij is meteen in haar eerste seizoen als profwielrenster meteen vierde geworden bij het Nederlands kampioenschap op de weg. De pas negentienjarige Kapelse greep nét naast het brons en trad daardoor net niet in de voetsporen van de Zeeuwse zussen Keetie, Bella en Heleen Hage, die in jaren zestig, zeventig en tachtig de nationale titelstrijd domineerden.