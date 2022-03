Pattinama-Kerkhove bij Indian Wells na één ronde klaar

Alex Breel neemt waterpo­loërs DZK bij de hand in gewonnen topper

VLISSINGEN – De waterpoloërs van DZK zijn het weekeinde begonnen met een knappe competitiezege op Sassenheim door de thuisploeg gewonnen. Het doelpuntrijke thuisduel eindigde zaterdag in 15-12. Zondag speelt het Vlissingse team, dat nu derde staat in de tweede divisie, ook nog in de ManMeer!-Cup tegen eersteklasser BZ&PC uit Bodegraven.

6 maart