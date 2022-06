Pattinama-Kerkhove als lucky loser op Wimbledon en ze is meteen kansrijk

De Zeeuwse was vorige week in de derde ronde van de kwalificaties uitgeschakeld. Maar het loont dan soms om te blijven. Dinsdag bleek dat maar weer eens. Ze neemt het nu op tegen de Engelse Sonay Kartal, die met een wildcard meedoet en zo'n 80 plekken lager staat dan de Pattinama-Kerkhove.

Het is nu voor de derde maal dat de Zierikzeese in het hoofdschema zit. Eén keer haalde ze de tweede ronde. Op papier is dat nu ook goed mogelijk.