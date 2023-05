Patrick de Vos is nog niet echt fit, maar komt in Middelburg wel als eerste over de finish

Met de tweede overwinning op rij van Patrick de Vos en de winst van Anjolie Engels in de 21ste ZLM-Don Stadsloop was het op de gezellige Markt van Middelburg een leuk atletiekfeest, met een kleine 500 deelnemers en vooraf ook nog eens 300 kinderen deelnamen aan de Qui-Vive obstakelrun.

Na het startsignaal van Don-directeur Wim Kok stormden er zo’n 500 deelnemers door de nauwe straten van Middelburg. Patrick de Vos nam meteen het voortouw, gevolgd door Okbazgi Kidane, Yohannes Gebreselassie, de broers Bereket en Bezuayehu Petersen, Martijn Blommaert, Joeri Versluis, Stefan Schrier, Ronnie Overgaauw en Erwin Adan. De groep van Martijn de Kok volgde al op enige afstand.

Na de eerste ronde van 2.5 kilometer had De Vos zich al aan de kop genesteld, met Okbazgi Kidane en Yohannes Gebreselassie in zijn kielzog. De Vos hield het tempo hoog en sloeg in de laatste fase keihard toe, om te finishen in 23 minuten en 11 seconden. Dat was twee seconden sneller dan vorig jaar, toen hij Tim Pleijte versloeg. Okbazgi Kidane pakte op vijf seconden de tweede plaats en Erwin Adan had zich in de laatste ronde sterk herpakt en ging er met plek drie vandoor. Yohannes Gebreselassie viel net buiten het podium.

Voor de Vos was het zijn eerste overwinning sinds hij begin januari met een onwillige achillespees de Wallenloop had gewonnen. ,,Ik voel me nog niet echt fit”, liet hij weten, maar een half jaartje rust had hem goed gedaan. ,,Ik ben niet te hard vertrokken”, zei de vrijwel ongetrainde nummer twee Erwin Adan. ,,Maar de laatste ronde kon ik veel goed maken.” Joeri Versluis en Martijn Blommaert wisten ook nog binnen de 24 minuten te finishen.

Zevende zege

Bij de vrouwen liep Anjolie Engels samen met Loura Kleinepier en Nelleke Baldé lekker beschut in een groepje mannen. ,,Dat was wel lekker om op temperatuur te komen, want ik had flink wat last van mijn hamstrings opgelopen bij het verspringen”, liet Engels weten. Gelukkig kon haar echtgenoot Anton ze klaarstomen voor deze wedstrijd. Engels won de race - haar zevende zege in de Middelburgse wedstrijd - in een tijd net boven de 28 minuten, met Loura Kleinepier, die geen korfbalverplichtingen meer heeft, in 28:24 op plaats twee en Baldé op drie.

In de teamcompetitie was het vrouwenteam Blackpanters Runderground ruimschoots de sterkste, met Anjolie Engels, Loura Kleinepier, Nelleke Baldé en Bianca van Aartsen. Bij de mannen ging de teamwinst naar BLVD 1 met Erwin Adan, Stefan Schrier, Ronnie Overgaauw en Ruud Hoosemans.