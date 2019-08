Pararoeier Corné de Koning uit Goes prolongeert wereldtitel in skiff

Jarno Mobach kijkt na moeilijke periode weer vooruit

7:00 PHILIPPINE - Het is al even geleden dat de Zeeuwse wielerfans Jarno Mobach, winnaar van Parijs-Roubaix bij de junioren in 2016, in actie hebben gezien. Zijn laatste wedstrijd, de Vredeskoers in Tsjechië, dateert alweer van begin juni. Nadien moest hij noodgedwongen een rustpauze inlassen. ,,Het draaide heel het voorjaar eigenlijk al niet lekker, maar dat was de druppel”, verklaart de renner uit Philippine.