Paralympiër Corné de Koning heeft nog 100 dagen om het gat met de Britten te dichten

,,Ik weet nog dat in Rio vrienden en kennissen konden komen kijken. In Japan zal er helemaal niemand langs de baan staan. Dan krijg je toch een andere sfeer”, geeft de Bevelander aan. ,,En wat ook jammer is: waar we in 2016 met de complete paralympische ploeg terug naar Nederland vlogen, is dat nu niet toegestaan. De autoriteiten willen dat de sporters al binnen 48 uur na hun laatste optreden in het vliegtuig zitten. Wij zitten vroeg in het programma en dat betekent dus dat we de sluitingsceremonie thuis moeten bekijken...”