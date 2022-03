Pannenkoekenmolenloop prooi voor Stitan in recordtijd, verwarring tijdens Rammekesloop

WESTENSCHOUWEN - Na drie keer de crosscompetitie te hebben gewonnen, is Yunis Stitan van Delta Sport nog niet verzadigd. Zaterdagmiddag was hij ruimschoots de snelste in de Pannenkoekenloop over 15 k in Westenschouwen, waar hij het parkoersrecord verbeterde. Bij de vrouwen ging de zege naar Ilvia Hederik (Energie).